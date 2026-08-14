Palladium Network 今日价格

Palladium Network (PLLDV3) 今日实时价格为 $ 0.360212，过去 24 小时内变化了 0.62%。当前 PLLDV3 兑 USD 的汇率为 $ 0.360212 每 PLLDV3。

Palladium Network 目前市值在 $ 20,185,517 排名第 #-，流通供应量为 51.85M PLLDV3。过去 24 小时内，PLLDV3 的交易价格在 $ 0.361534（低点）和 $ 0.46012（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 5.83，而历史最低价为 $ 0.221161。

短期表现方面，PLLDV3 在过去一小时内波动了 -18.75%，过去7 天内波动了 +2.03%。过去一天，总交易量达到 $ 92.80K。

Palladium Network（PLLDV3）市场信息

市值 $ 20.19M$ 20.19M $ 20.19M 成交量（24H） $ 92.80K$ 92.80K $ 92.80K 完全稀释市值 $ 20.19M$ 20.19M $ 20.19M 流通量 51.85M 51.85M 51.85M 总供应量 52,643,000.0 52,643,000.0 52,643,000.0

Palladium Network 的当前市值为 $ 20.19M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 92.80K。PLLDV3 的流通量为 51.85M，总供应量是 52643000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 20.19M。