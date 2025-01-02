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PADAWAN 价格 (PADAWAN)

USD

PADAWAN (PADAWAN) 实时价格图表

$0.02331062
$0.02331062$0.02331062
+4.70%(1D)

今天 PADAWAN (PADAWAN) 的价格

今天 PADAWAN (PADAWAN) 的实时价格为 0.02331062 USD。目前其市值为 $ 232.63K USD。PADAWAN 兑换 USD 的价格为实时更新。
PADAWAN 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.79K USD
- PADAWAN 当天价格变化为 +4.80%
- 其循环供应量为 9.98M USD

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PADAWAN (PADAWAN) 价格表现 USD

今天内，PADAWAN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00106716
在过去30天内，PADAWAN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0106692171
在过去60天内，PADAWAN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0328770536
在过去90天内，PADAWAN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.011254877394366525

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00106716+4.80%
30天$ -0.0106692171-45.76%
60天$ +0.0328770536+141.04%
90天$ +0.011254877394366525+93.36%

PADAWAN (PADAWAN) 价格分析

PADAWAN 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.0216575
$ 0.0216575$ 0.0216575

$ 0.02348817
$ 0.02348817$ 0.02348817

$ 0.177808
$ 0.177808$ 0.177808

-0.56%

+4.80%

+6.57%

PADAWAN (PADAWAN) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 232.63K
$ 232.63K$ 232.63K

$ 1.79K
$ 1.79K$ 1.79K

9.98M
9.98M 9.98M

什么是PADAWAN (PADAWAN)

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官网

大家还在问：关于 PADAWAN (PADAWAN) 的其他问题

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PADAWAN 兑换为当地货币

1 PADAWAN 兑换 AUD
A$0.037296992
1 PADAWAN 兑换 GBP
0.018648496
1 PADAWAN 兑换 EUR
0.0226113014
1 PADAWAN 兑换 USD
$0.02331062
1 PADAWAN 兑换 MYR
RM0.1041984714
1 PADAWAN 兑换 TRY
0.822864886
1 PADAWAN 兑换 JPY
¥3.660932871
1 PADAWAN 兑换 RUB
2.5870126076
1 PADAWAN 兑换 INR
1.9986525588
1 PADAWAN 兑换 IDR
Rp375.9776892986
1 PADAWAN 兑换 PHP
1.3515497476
1 PADAWAN 兑换 EGP
￡E.1.1834801774
1 PADAWAN 兑换 BRL
R$0.1442927378
1 PADAWAN 兑换 CAD
C$0.0335672928
1 PADAWAN 兑换 BDT
2.78561909
1 PADAWAN 兑换 NGN
36.0286611658
1 PADAWAN 兑换 UAH
0.9816102082
1 PADAWAN 兑换 VES
Bs1.18884162
1 PADAWAN 兑换 PKR
Rs6.496669794
1 PADAWAN 兑换 KZT
12.2364437566
1 PADAWAN 兑换 THB
฿0.7993211598
1 PADAWAN 兑换 TWD
NT$0.7662200794
1 PADAWAN 兑换 CHF
Fr0.020979558
1 PADAWAN 兑换 HKD
HK$0.1811235174
1 PADAWAN 兑换 MAD
.د.م0.2356703682