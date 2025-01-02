PADAWAN 价格 (PADAWAN)
今天 PADAWAN (PADAWAN) 的实时价格为 0.02331062 USD。目前其市值为 $ 232.63K USD。PADAWAN 兑换 USD 的价格为实时更新。
PADAWAN 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.79K USD
- PADAWAN 当天价格变化为 +4.80%
- 其循环供应量为 9.98M USD
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今天内，PADAWAN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00106716。
在过去30天内，PADAWAN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0106692171。
在过去60天内，PADAWAN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0328770536。
在过去90天内，PADAWAN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.011254877394366525。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00106716
|+4.80%
|30天
|$ -0.0106692171
|-45.76%
|60天
|$ +0.0328770536
|+141.04%
|90天
|$ +0.011254877394366525
|+93.36%
PADAWAN 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.56%
+4.80%
+6.57%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 PADAWAN 兑换 AUD
A$0.037296992
|1 PADAWAN 兑换 GBP
￡0.018648496
|1 PADAWAN 兑换 EUR
€0.0226113014
|1 PADAWAN 兑换 USD
$0.02331062
|1 PADAWAN 兑换 MYR
RM0.1041984714
|1 PADAWAN 兑换 TRY
₺0.822864886
|1 PADAWAN 兑换 JPY
¥3.660932871
|1 PADAWAN 兑换 RUB
₽2.5870126076
|1 PADAWAN 兑换 INR
₹1.9986525588
|1 PADAWAN 兑换 IDR
Rp375.9776892986
|1 PADAWAN 兑换 PHP
₱1.3515497476
|1 PADAWAN 兑换 EGP
￡E.1.1834801774
|1 PADAWAN 兑换 BRL
R$0.1442927378
|1 PADAWAN 兑换 CAD
C$0.0335672928
|1 PADAWAN 兑换 BDT
৳2.78561909
|1 PADAWAN 兑换 NGN
₦36.0286611658
|1 PADAWAN 兑换 UAH
₴0.9816102082
|1 PADAWAN 兑换 VES
Bs1.18884162
|1 PADAWAN 兑换 PKR
Rs6.496669794
|1 PADAWAN 兑换 KZT
₸12.2364437566
|1 PADAWAN 兑换 THB
฿0.7993211598
|1 PADAWAN 兑换 TWD
NT$0.7662200794
|1 PADAWAN 兑换 CHF
Fr0.020979558
|1 PADAWAN 兑换 HKD
HK$0.1811235174
|1 PADAWAN 兑换 MAD
.د.م0.2356703682