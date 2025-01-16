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PACT 价格 (PACT)

USD

PACT (PACT) 实时价格图表

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+2.80%(1D)

今天 PACT (PACT) 的价格

今天 PACT (PACT) 的实时价格为 0.0000104 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。PACT 兑换 USD 的价格为实时更新。
PACT 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.13 USD
- PACT 当天价格变化为 +2.89%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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PACT (PACT) 价格表现 USD

今天内，PACT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，PACT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000076924
在过去60天内，PACT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000083950
在过去90天内，PACT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00004772775030818516

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+2.89%
30天$ -0.0000076924-73.96%
60天$ -0.0000083950-80.72%
90天$ -0.00004772775030818516-82.10%

PACT (PACT) 价格分析

PACT 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00001004
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$ 0.00001047
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$ 0.00175988
$ 0.00175988$ 0.00175988

--

+2.89%

-61.04%

PACT (PACT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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0.00
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什么是PACT (PACT)

impactMarket is an open finance protocol for emerging markets, unlocking access to mechanisms like Unconditional Basic Income, Learn & Earn, and Microcredit.

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PACT (PACT) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 PACT (PACT) 的其他问题

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PACT 兑换为当地货币

1 PACT 兑换 AUD
A$0.000016744
1 PACT 兑换 GBP
0.000008424
1 PACT 兑换 EUR
0.000010088
1 PACT 兑换 USD
$0.0000104
1 PACT 兑换 MYR
RM0.0000468
1 PACT 兑换 TRY
0.00036868
1 PACT 兑换 JPY
¥0.001623648
1 PACT 兑换 RUB
0.001065792
1 PACT 兑换 INR
0.000900432
1 PACT 兑换 IDR
Rp0.170491776
1 PACT 兑换 PHP
0.000609024
1 PACT 兑换 EGP
￡E.0.000524056
1 PACT 兑换 BRL
R$0.000062608
1 PACT 兑换 CAD
C$0.000014872
1 PACT 兑换 BDT
0.001264432
1 PACT 兑换 NGN
0.01617408
1 PACT 兑换 UAH
0.000438672
1 PACT 兑换 VES
Bs0.0005616
1 PACT 兑换 PKR
Rs0.002901704
1 PACT 兑换 KZT
0.0055172
1 PACT 兑换 THB
฿0.000359944
1 PACT 兑换 TWD
NT$0.000342472
1 PACT 兑换 CHF
Fr0.000009464
1 PACT 兑换 HKD
HK$0.000080912
1 PACT 兑换 MAD
.د.م0.00010452