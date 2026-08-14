Overtime 今日价格

Overtime (OVER) 今日实时价格为 $ 0.186661，过去 24 小时内变化了 0.64%。当前 OVER 兑 USD 的汇率为 $ 0.186661 每 OVER。

Overtime 目前市值在 $ 10,299,694 排名第 #-，流通供应量为 55.18M OVER。过去 24 小时内，OVER 的交易价格在 $ 0.184788（低点）和 $ 0.186968（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.369086，而历史最低价为 $ 0.095069。

短期表现方面，OVER 在过去一小时内波动了 -0.10%，过去7 天内波动了 +9.19%。过去一天，总交易量达到 $ 12.21K。

Overtime（OVER）市场信息

市值 $ 10.30M$ 10.30M $ 10.30M 成交量（24H） $ 12.21K$ 12.21K $ 12.21K 完全稀释市值 $ 12.96M$ 12.96M $ 12.96M 流通量 55.18M 55.18M 55.18M 总供应量 55,183,062.132361285 55,183,062.132361285 55,183,062.132361285

Overtime 的当前市值为 $ 10.30M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 12.21K。OVER 的流通量为 55.18M，总供应量是 55183062.132361285，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 12.96M。