Ore 价格 (ORE)
今天 Ore (ORE) 的实时价格为 70.49 USD。目前其市值为 $ 10.80M USD。ORE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Ore 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 312.58K USD
- Ore 当天价格变化为 +2.23%
- 其循环供应量为 153.01K USD
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今天内，Ore 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.54。
在过去30天内，Ore 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +74.9153833470。
在过去60天内，Ore 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +76.7902552200。
在过去90天内，Ore 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +22.000433950922234。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +1.54
|+2.23%
|30天
|$ +74.9153833470
|+106.28%
|60天
|$ +76.7902552200
|+108.94%
|90天
|$ +22.000433950922234
|+45.37%
Ore 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.14%
+2.23%
-22.95%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 ORE 兑换 AUD
A$112.784
|1 ORE 兑换 GBP
￡56.392
|1 ORE 兑换 EUR
€67.6704
|1 ORE 兑换 USD
$70.49
|1 ORE 兑换 MYR
RM315.0903
|1 ORE 兑换 TRY
₺2,489.0019
|1 ORE 兑换 JPY
¥11,076.0937
|1 ORE 兑换 RUB
₽7,929.4201
|1 ORE 兑换 INR
₹6,044.5175
|1 ORE 兑换 IDR
Rp1,136,935.3247
|1 ORE 兑换 PHP
₱4,082.0759
|1 ORE 兑换 EGP
￡E.3,577.3675
|1 ORE 兑换 BRL
R$437.7429
|1 ORE 兑换 CAD
C$101.5056
|1 ORE 兑换 BDT
৳8,423.555
|1 ORE 兑换 NGN
₦108,948.6391
|1 ORE 兑换 UAH
₴2,968.3339
|1 ORE 兑换 VES
Bs3,594.99
|1 ORE 兑换 PKR
Rs19,645.563
|1 ORE 兑换 KZT
₸37,002.3157
|1 ORE 兑换 THB
฿2,414.9874
|1 ORE 兑换 TWD
NT$2,318.4161
|1 ORE 兑换 CHF
Fr63.441
|1 ORE 兑换 HKD
HK$547.7073
|1 ORE 兑换 MAD
.د.م712.6539