ORC 图标

ORC 价格 (ORC)

USD

ORC (ORC) 实时价格图表

$0.00432507
$0.00432507$0.00432507
+4.30%(1D)

今天 ORC (ORC) 的价格

今天 ORC (ORC) 的实时价格为 0.00432507 USD。目前其市值为 $ 4.33M USD。ORC 兑换 USD 的价格为实时更新。
ORC 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 100.82K USD
- ORC 当天价格变化为 +4.34%
- 其循环供应量为 1.00B USD

在获取 MEXC 上从 ORC兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 ORC 价格信息的首选平台。

ORC (ORC) 价格表现 USD

今天内，ORC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00018005
在过去30天内，ORC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001603424
在过去60天内，ORC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0011638698
在过去90天内，ORC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.003264804059389656

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00018005+4.34%
30天$ -0.0001603424-3.70%
60天$ -0.0011638698-26.90%
90天$ -0.003264804059389656-43.01%

ORC (ORC) 价格分析

ORC 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00367585
$ 0.00367585$ 0.00367585

$ 0.00432537
$ 0.00432537$ 0.00432537

$ 0.01816074
$ 0.01816074$ 0.01816074

+6.46%

+4.34%

+30.94%

ORC (ORC) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 4.33M
$ 4.33M$ 4.33M

$ 100.82K
$ 100.82K$ 100.82K

1.00B
1.00B 1.00B

什么是ORC (ORC)

ORC Coin is a meme token inspired by legendary orcs. ​Combining mythical strength with modern tech, our ​community loves collecting ORC Coins. Just like orcs ​love to gather gold, our community loves to collect ​ORC coins This meme coin brings to the world of ​cryptocurrencies an atmosphere of nostalgia, fun, and ​unique humor. It symbolizes diligence and dedication ​with a light touch of irony.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

ORC (ORC) 资源

官网

大家还在问：关于 ORC (ORC) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

ORC 兑换为当地货币

1 ORC 兑换 AUD
A$0.006920112
1 ORC 兑换 GBP
0.003460056
1 ORC 兑换 EUR
0.0041520672
1 ORC 兑换 USD
$0.00432507
1 ORC 兑换 MYR
RM0.0193330629
1 ORC 兑换 TRY
0.1527182217
1 ORC 兑换 JPY
¥0.6795982491
1 ORC 兑换 RUB
0.4865271243
1 ORC 兑换 INR
0.3708747525
1 ORC 兑换 IDR
Rp69.7591837821
1 ORC 兑换 PHP
0.2504648037
1 ORC 兑换 EGP
￡E.0.2194973025
1 ORC 兑换 BRL
R$0.0268586847
1 ORC 兑换 CAD
C$0.0062281008
1 ORC 兑换 BDT
0.516845865
1 ORC 兑换 NGN
6.6847849413
1 ORC 兑换 UAH
0.1821286977
1 ORC 兑换 VES
Bs0.22057857
1 ORC 兑换 PKR
Rs1.205397009
1 ORC 兑换 KZT
2.2703589951
1 ORC 兑换 THB
฿0.1481768982
1 ORC 兑换 TWD
NT$0.1422515523
1 ORC 兑换 CHF
Fr0.003892563
1 ORC 兑换 HKD
HK$0.0336057939
1 ORC 兑换 MAD
.د.م0.0437264577