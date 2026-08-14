oora 今日价格

oora (OORA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 6.24%。当前 OORA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 OORA。

oora 目前市值在 $ 24,631 排名第 #-，流通供应量为 999.72M OORA。过去 24 小时内，OORA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00271527，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，OORA 在过去一小时内波动了 -0.34%，过去7 天内波动了 -14.93%。过去一天，总交易量达到 --。

oora（OORA）市场信息

市值 $ 24.63K$ 24.63K $ 24.63K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 24.63K$ 24.63K $ 24.63K 流通量 999.72M 999.72M 999.72M 总供应量 999,715,396.663701 999,715,396.663701 999,715,396.663701

oora 的当前市值为 $ 24.63K, 它过去 24 小时的交易量为 --。OORA 的流通量为 999.72M，总供应量是 999715396.663701，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 24.63K。