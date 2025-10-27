OneRing（RING）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00777336 $ 0.00777336 $ 0.00777336 24H最低价 $ 0.00837754 $ 0.00837754 $ 0.00837754 24H最高价 24H最低价 $ 0.00777336$ 0.00777336 $ 0.00777336 24H最高价 $ 0.00837754$ 0.00837754 $ 0.00837754 历史最高 $ 4.81$ 4.81 $ 4.81 最低价 $ 0.00215211$ 0.00215211 $ 0.00215211 涨跌幅（1H） +0.11% 涨跌幅（1D） +5.37% 漲跌幅（7D） +71.79% 漲跌幅（7D） +71.79%

OneRing（RING）当前实时价格为 $0.00836667。过去 24 小时内，RING 的交易价格在 $ 0.00777336 至 $ 0.00837754 之间波动，市场活跃度显著。RING 的历史最高价为 $ 4.81，历史最低价为 $ 0.00215211。

从短期表现来看，RING 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.11%，过去 24 小时内变动为 +5.37%，过去 7 天内累计变动为 +71.79%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

OneRing（RING）市场信息

市值 $ 56.93K$ 56.93K $ 56.93K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 792.77K$ 792.77K $ 792.77K 流通量 6.80M 6.80M 6.80M 总供应量 94,753,393.0 94,753,393.0 94,753,393.0

OneRing 的当前市值为 $ 56.93K, 它过去 24 小时的交易量为 --。RING 的流通量为 6.80M，总供应量是 94753393.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 792.77K。