OneID 图标

OneID 价格 (ONEID)

USD

OneID (ONEID) 实时价格图表

$0.00244958
$0.00244958$0.00244958
+6.20%(1D)

今天 OneID (ONEID) 的价格

今天 OneID (ONEID) 的实时价格为 0.00244962 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ONEID 兑换 USD 的价格为实时更新。
OneID 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- OneID 当天价格变化为 +6.29%
- 其循环供应量为 0.00 USD

在获取 MEXC 上从 ONEID兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 ONEID 价格信息的首选平台。

OneID (ONEID) 价格表现 USD

今天内，OneID 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00014502
在过去30天内，OneID 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0008736131
在过去60天内，OneID 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，OneID 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00014502+6.29%
30天$ -0.0008736131-35.66%
60天$ 0--
90天$ 0--

OneID (ONEID) 价格分析

OneID 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.0023046
$ 0.0023046$ 0.0023046

$ 0.00248708
$ 0.00248708$ 0.00248708

$ 0.00559682
$ 0.00559682$ 0.00559682

+0.02%

+6.29%

-19.34%

OneID (ONEID) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

0.00
0.00 0.00

什么是OneID (ONEID)

OneID is your all-access identity pass to the open internet. We’re building the identity layer for Web3 — a universal, self-sovereign identity that works across 100+ blockchains. In addition, our OneID SDK & API empowers developers to build on-chain identities with ease. We're committed to simplifying access to diverse networks and managing Web3 identities, thereby improving user convenience. Our focus extends beyond creating on-chain identities; we're passionate about empowering users to explore the digital world effortlessly with a single, universal identity. OneID for all blockchains, all utilities, and all possibilities.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

OneID (ONEID) 资源

官网

大家还在问：关于 OneID (ONEID) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

ONEID 兑换为当地货币

1 ONEID 兑换 VND
64.4617503
1 ONEID 兑换 AUD
A$0.0037724148
1 ONEID 兑换 GBP
0.0018127188
1 ONEID 兑换 EUR
0.0021311694
1 ONEID 兑换 USD
$0.00244962
1 ONEID 兑换 MYR
RM0.0103863888
1 ONEID 兑换 TRY
0.0958781268
1 ONEID 兑换 JPY
¥0.3504916296
1 ONEID 兑换 RUB
0.1932015294
1 ONEID 兑换 INR
0.2097119682
1 ONEID 兑换 IDR
Rp40.1576984928
1 ONEID 兑换 KRW
3.3741310842
1 ONEID 兑换 PHP
0.1363948416
1 ONEID 兑换 EGP
￡E.0.1216481292
1 ONEID 兑换 BRL
R$0.0138893454
1 ONEID 兑换 CAD
C$0.0033559794
1 ONEID 兑换 BDT
0.2994415488
1 ONEID 兑换 NGN
3.8759602374
1 ONEID 兑换 UAH
0.101781711
1 ONEID 兑换 VES
Bs0.23516352
1 ONEID 兑换 PKR
Rs0.6890536098
1 ONEID 兑换 KZT
1.2549158298
1 ONEID 兑换 THB
฿0.0798086196
1 ONEID 兑换 TWD
NT$0.0735130962
1 ONEID 兑换 AED
د.إ0.0089901054
1 ONEID 兑换 CHF
Fr0.0020086884
1 ONEID 兑换 HKD
HK$0.0192050208
1 ONEID 兑换 MAD
.د.م0.0225120078
1 ONEID 兑换 MXN
$0.0471061926