OneID 价格 (ONEID)
今天 OneID (ONEID) 的实时价格为 0.00244962 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ONEID 兑换 USD 的价格为实时更新。
OneID 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- OneID 当天价格变化为 +6.29%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，OneID 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00014502。
在过去30天内，OneID 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0008736131。
在过去60天内，OneID 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，OneID 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00014502
|+6.29%
|30天
|$ -0.0008736131
|-35.66%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
OneID 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.02%
+6.29%
-19.34%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
OneID is your all-access identity pass to the open internet. We’re building the identity layer for Web3 — a universal, self-sovereign identity that works across 100+ blockchains. In addition, our OneID SDK & API empowers developers to build on-chain identities with ease. We're committed to simplifying access to diverse networks and managing Web3 identities, thereby improving user convenience. Our focus extends beyond creating on-chain identities; we're passionate about empowering users to explore the digital world effortlessly with a single, universal identity. OneID for all blockchains, all utilities, and all possibilities.
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|1 ONEID 兑换 VND
₫64.4617503
|1 ONEID 兑换 AUD
A$0.0037724148
|1 ONEID 兑换 GBP
￡0.0018127188
|1 ONEID 兑换 EUR
€0.0021311694
|1 ONEID 兑换 USD
$0.00244962
|1 ONEID 兑换 MYR
RM0.0103863888
|1 ONEID 兑换 TRY
₺0.0958781268
|1 ONEID 兑换 JPY
¥0.3504916296
|1 ONEID 兑换 RUB
₽0.1932015294
|1 ONEID 兑换 INR
₹0.2097119682
|1 ONEID 兑换 IDR
Rp40.1576984928
|1 ONEID 兑换 KRW
₩3.3741310842
|1 ONEID 兑换 PHP
₱0.1363948416
|1 ONEID 兑换 EGP
￡E.0.1216481292
|1 ONEID 兑换 BRL
R$0.0138893454
|1 ONEID 兑换 CAD
C$0.0033559794
|1 ONEID 兑换 BDT
৳0.2994415488
|1 ONEID 兑换 NGN
₦3.8759602374
|1 ONEID 兑换 UAH
₴0.101781711
|1 ONEID 兑换 VES
Bs0.23516352
|1 ONEID 兑换 PKR
Rs0.6890536098
|1 ONEID 兑换 KZT
₸1.2549158298
|1 ONEID 兑换 THB
฿0.0798086196
|1 ONEID 兑换 TWD
NT$0.0735130962
|1 ONEID 兑换 AED
د.إ0.0089901054
|1 ONEID 兑换 CHF
Fr0.0020086884
|1 ONEID 兑换 HKD
HK$0.0192050208
|1 ONEID 兑换 MAD
.د.م0.0225120078
|1 ONEID 兑换 MXN
$0.0471061926