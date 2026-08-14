Obol 今日价格

Obol (OBOL) 今日实时价格为 $ 0.00226218，过去 24 小时内变化了 2.39%。当前 OBOL 兑 USD 的汇率为 $ 0.00226218 每 OBOL。

Obol 目前市值在 $ 720,229 排名第 #-，流通供应量为 318.38M OBOL。过去 24 小时内，OBOL 的交易价格在 $ 0.00211514（低点）和 $ 0.00244307（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.380077，而历史最低价为 $ 0.00192507。

短期表现方面，OBOL 在过去一小时内波动了 +2.08%，过去7 天内波动了 -13.88%。过去一天，总交易量达到 $ 256.45K。

Obol（OBOL）市场信息

市值 $ 720.23K$ 720.23K $ 720.23K 成交量（24H） $ 256.45K$ 256.45K $ 256.45K 完全稀释市值 $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M 流通量 318.38M 318.38M 318.38M 总供应量 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Obol 的当前市值为 $ 720.23K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 256.45K。OBOL 的流通量为 318.38M，总供应量是 500000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.13M。