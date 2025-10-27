Nya（NYA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -0.55% 涨跌幅（1D） +3.38% 漲跌幅（7D） +2.85% 漲跌幅（7D） +2.85%

Nya（NYA）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，NYA 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。NYA 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，NYA 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.55%，过去 24 小时内变动为 +3.38%，过去 7 天内累计变动为 +2.85%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Nya（NYA）市场信息

市值 $ 4.64M$ 4.64M $ 4.64M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 4.65M$ 4.65M $ 4.65M 流通量 36.77T 36.77T 36.77T 总供应量 36,830,899,415,101.91 36,830,899,415,101.91 36,830,899,415,101.91

Nya 的当前市值为 $ 4.64M, 它过去 24 小时的交易量为 --。NYA 的流通量为 36.77T，总供应量是 36830899415101.91，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.65M。