NXUSD 价格 (NXUSD)
今天 NXUSD (NXUSD) 的实时价格为 2.18 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。NXUSD 兑换 USD 的价格为实时更新。
NXUSD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 44.89 USD
- NXUSD 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，NXUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，NXUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0625725400。
在过去60天内，NXUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.4705401380。
在过去90天内，NXUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.1925449249884892。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -0.0625725400
|-2.87%
|60天
|$ +0.4705401380
|+21.58%
|90天
|$ +1.1925449249884892
|+120.77%
NXUSD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
--
+0.58%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Nereus is a decentralised, non-custodial liquidity market protocol in which users can participate as depositors or borrowers. Depositors provide liquidity to the market to earn a passive income, while borrowers can borrow in an over-collateralised (perpetually) or undercollateralised (one-block liquidity) fashion. Nereus is optimised to provide dynamic and fixed interest rates with lower collateral requirements, with a focus on use cases beyond trading and price speculation. NXUSD is algo stablecoin issued by Nereus Finance.
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|1 NXUSD 兑换 AUD
A$3.5316
|1 NXUSD 兑换 GBP
￡1.7658
|1 NXUSD 兑换 EUR
€2.1146
|1 NXUSD 兑换 USD
$2.18
|1 NXUSD 兑换 MYR
RM9.7882
|1 NXUSD 兑换 TRY
₺77.1938
|1 NXUSD 兑换 JPY
¥343.023
|1 NXUSD 兑换 RUB
₽222.905
|1 NXUSD 兑换 INR
₹187.6762
|1 NXUSD 兑换 IDR
Rp35,161.2854
|1 NXUSD 兑换 PHP
₱127.748
|1 NXUSD 兑换 EGP
￡E.110.2208
|1 NXUSD 兑换 BRL
R$13.2762
|1 NXUSD 兑换 CAD
C$3.1392
|1 NXUSD 兑换 BDT
৳265.9164
|1 NXUSD 兑换 NGN
₦3,379.8284
|1 NXUSD 兑换 UAH
₴92.1704
|1 NXUSD 兑换 VES
Bs115.54
|1 NXUSD 兑换 PKR
Rs607.0646
|1 NXUSD 兑换 KZT
₸1,150.386
|1 NXUSD 兑换 THB
฿75.5152
|1 NXUSD 兑换 TWD
NT$71.9836
|1 NXUSD 兑换 CHF
Fr1.9838
|1 NXUSD 兑换 HKD
HK$16.9604
|1 NXUSD 兑换 MAD
.د.م21.8872