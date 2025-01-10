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NXUSD 价格 (NXUSD)

USD

NXUSD (NXUSD) 实时价格图表

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今天 NXUSD (NXUSD) 的价格

今天 NXUSD (NXUSD) 的实时价格为 2.18 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。NXUSD 兑换 USD 的价格为实时更新。
NXUSD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 44.89 USD
- NXUSD 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD

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NXUSD (NXUSD) 价格表现 USD

今天内，NXUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，NXUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0625725400
在过去60天内，NXUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.4705401380
在过去90天内，NXUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.1925449249884892

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0625725400-2.87%
60天$ +0.4705401380+21.58%
90天$ +1.1925449249884892+120.77%

NXUSD (NXUSD) 价格分析

NXUSD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
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$ 2.43
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NXUSD (NXUSD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 44.89
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什么是NXUSD (NXUSD)

Nereus is a decentralised, non-custodial liquidity market protocol in which users can participate as depositors or borrowers. Depositors provide liquidity to the market to earn a passive income, while borrowers can borrow in an over-collateralised (perpetually) or undercollateralised (one-block liquidity) fashion. Nereus is optimised to provide dynamic and fixed interest rates with lower collateral requirements, with a focus on use cases beyond trading and price speculation. NXUSD is algo stablecoin issued by Nereus Finance.

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NXUSD (NXUSD) 资源

官网

大家还在问：关于 NXUSD (NXUSD) 的其他问题

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NXUSD 兑换为当地货币

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A$3.5316
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1.7658
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$2.18
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77.1938
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1 NXUSD 兑换 RUB
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187.6762
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Rp35,161.2854
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R$13.2762
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Bs115.54
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HK$16.9604
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