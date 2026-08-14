NUMETAL 今日价格

NUMETAL (NUMETAL) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 NUMETAL 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 NUMETAL。

NUMETAL 目前市值在 $ 25,320 排名第 #-，流通供应量为 98.75B NUMETAL。过去 24 小时内，NUMETAL 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，NUMETAL 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -0.80%。过去一天，总交易量达到 --。

NUMETAL（NUMETAL）市场信息

市值 $ 25.32K$ 25.32K $ 25.32K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 25.32K$ 25.32K $ 25.32K 流通量 98.75B 98.75B 98.75B 总供应量 98,747,208,802.30632 98,747,208,802.30632 98,747,208,802.30632

NUMETAL 的当前市值为 $ 25.32K, 它过去 24 小时的交易量为 --。NUMETAL 的流通量为 98.75B，总供应量是 98747208802.30632，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 25.32K。