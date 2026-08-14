noice 今日价格

noice (NOICE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.92%。当前 NOICE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 NOICE。

noice 目前市值在 $ 900,378 排名第 #-，流通供应量为 72.13B NOICE。过去 24 小时内，NOICE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，NOICE 在过去一小时内波动了 -0.10%，过去7 天内波动了 +2.97%。过去一天，总交易量达到 --。

noice（NOICE）市场信息

市值 $ 900.38K$ 900.38K $ 900.38K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M 流通量 72.13B 72.13B 72.13B 总供应量 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

noice 的当前市值为 $ 900.38K, 它过去 24 小时的交易量为 --。NOICE 的流通量为 72.13B，总供应量是 100000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.01M。