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Nile 价格 (NILE)

USD

Nile (NILE) 实时价格图表

$1.29
$1.29$1.29
+2.00%(1D)

今天 Nile (NILE) 的价格

今天 Nile (NILE) 的实时价格为 1.29 USD。目前其市值为 $ 5.76M USD。NILE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Nile 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 38.07K USD
- Nile 当天价格变化为 +2.04%
- 其循环供应量为 4.50M USD

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Nile (NILE) 价格表现 USD

今天内，Nile 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.02575969
在过去30天内，Nile 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.5259906650
在过去60天内，Nile 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +5.4713888430
在过去90天内，Nile 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.0020137025880641

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.02575969+2.04%
30天$ +1.5259906650+118.29%
60天$ +5.4713888430+424.14%
90天$ +1.0020137025880641+347.94%

Nile (NILE) 价格分析

Nile 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.23
$ 1.23$ 1.23

$ 1.32
$ 1.32$ 1.32

$ 2.45
$ 2.45$ 2.45

-1.26%

+2.04%

-6.20%

Nile (NILE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 5.76M
$ 5.76M$ 5.76M

$ 38.07K
$ 38.07K$ 38.07K

4.50M
4.50M 4.50M

什么是Nile (NILE)

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Nile (NILE) 资源

白皮书
官网

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NILE 兑换为当地货币

1 NILE 兑换 AUD
A$2.064
1 NILE 兑换 GBP
1.032
1 NILE 兑换 EUR
1.2384
1 NILE 兑换 USD
$1.29
1 NILE 兑换 MYR
RM5.7663
1 NILE 兑换 TRY
45.5628
1 NILE 兑换 JPY
¥202.6977
1 NILE 兑换 RUB
142.5321
1 NILE 兑换 INR
110.6046
1 NILE 兑换 IDR
Rp20,806.4487
1 NILE 兑换 PHP
74.7168
1 NILE 兑换 EGP
￡E.65.4933
1 NILE 兑换 BRL
R$7.998
1 NILE 兑换 CAD
C$1.8576
1 NILE 兑换 BDT
154.155
1 NILE 兑换 NGN
1,993.8111
1 NILE 兑换 UAH
54.3219
1 NILE 兑换 VES
Bs65.79
1 NILE 兑换 PKR
Rs359.3295
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1 NILE 兑换 TWD
NT$42.4281
1 NILE 兑换 CHF
Fr1.161
1 NILE 兑换 HKD
HK$10.0233
1 NILE 兑换 MAD
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