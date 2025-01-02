Nile 价格 (NILE)
今天 Nile (NILE) 的实时价格为 1.29 USD。目前其市值为 $ 5.76M USD。NILE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Nile 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 38.07K USD
- Nile 当天价格变化为 +2.04%
- 其循环供应量为 4.50M USD
在获取 MEXC 上从 NILE兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 NILE 价格信息的首选平台。
今天内，Nile 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.02575969。
在过去30天内，Nile 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.5259906650。
在过去60天内，Nile 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +5.4713888430。
在过去90天内，Nile 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.0020137025880641。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.02575969
|+2.04%
|30天
|$ +1.5259906650
|+118.29%
|60天
|$ +5.4713888430
|+424.14%
|90天
|$ +1.0020137025880641
|+347.94%
Nile 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.26%
+2.04%
-6.20%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Decentralized exchange with ve (3,3) Incentives and Concentrated Liquidity
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 NILE 兑换 AUD
A$2.064
|1 NILE 兑换 GBP
￡1.032
|1 NILE 兑换 EUR
€1.2384
|1 NILE 兑换 USD
$1.29
|1 NILE 兑换 MYR
RM5.7663
|1 NILE 兑换 TRY
₺45.5628
|1 NILE 兑换 JPY
¥202.6977
|1 NILE 兑换 RUB
₽142.5321
|1 NILE 兑换 INR
₹110.6046
|1 NILE 兑换 IDR
Rp20,806.4487
|1 NILE 兑换 PHP
₱74.7168
|1 NILE 兑换 EGP
￡E.65.4933
|1 NILE 兑换 BRL
R$7.998
|1 NILE 兑换 CAD
C$1.8576
|1 NILE 兑换 BDT
৳154.155
|1 NILE 兑换 NGN
₦1,993.8111
|1 NILE 兑换 UAH
₴54.3219
|1 NILE 兑换 VES
Bs65.79
|1 NILE 兑换 PKR
Rs359.3295
|1 NILE 兑换 KZT
₸677.1597
|1 NILE 兑换 THB
฿44.2083
|1 NILE 兑换 TWD
NT$42.4281
|1 NILE 兑换 CHF
Fr1.161
|1 NILE 兑换 HKD
HK$10.0233
|1 NILE 兑换 MAD
.د.م13.029