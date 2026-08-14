Never Goon 今日价格

Never Goon (GOON) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 32.34%。当前 GOON 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 GOON。

Never Goon 目前市值在 $ 121,484 排名第 #-，流通供应量为 999.12M GOON。过去 24 小时内，GOON 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GOON 在过去一小时内波动了 -0.81%，过去7 天内波动了 +108.88%。过去一天，总交易量达到 $ 8.09K。

Never Goon（GOON）市场信息

市值 $ 121.48K$ 121.48K $ 121.48K 成交量（24H） $ 8.09K$ 8.09K $ 8.09K 完全稀释市值 $ 121.48K$ 121.48K $ 121.48K 流通量 999.12M 999.12M 999.12M 总供应量 999,117,174.892433 999,117,174.892433 999,117,174.892433

Never Goon 的当前市值为 $ 121.48K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 8.09K。GOON 的流通量为 999.12M，总供应量是 999117174.892433，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 121.48K。