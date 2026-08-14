NEST 今日价格

NEST (NEST) 今日实时价格为 $ 0.0055191，过去 24 小时内变化了 2.25%。当前 NEST 兑 USD 的汇率为 $ 0.0055191 每 NEST。

NEST 目前市值在 $ 1,405,469 排名第 #-，流通供应量为 254.65M NEST。过去 24 小时内，NEST 的交易价格在 $ 0.00530086（低点）和 $ 0.00576849（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.04380651，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，NEST 在过去一小时内波动了 +0.57%，过去7 天内波动了 -13.33%。过去一天，总交易量达到 $ 11.62K。

NEST（NEST）市场信息

市值 $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M 成交量（24H） $ 11.62K$ 11.62K $ 11.62K 完全稀释市值 $ 9.77M$ 9.77M $ 9.77M 流通量 254.65M 254.65M 254.65M 总供应量 1,768,917,541.255554 1,768,917,541.255554 1,768,917,541.255554

NEST 的当前市值为 $ 1.41M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 11.62K。NEST 的流通量为 254.65M，总供应量是 1768917541.255554，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 9.77M。