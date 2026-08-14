Neiro 今日价格

Neiro (NEIRO) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.78%。当前 NEIRO 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 NEIRO。

Neiro 目前市值在 $ 27,552,331 排名第 #-，流通供应量为 420.69B NEIRO。过去 24 小时内，NEIRO 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00301761，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，NEIRO 在过去一小时内波动了 -0.88%，过去7 天内波动了 +4.49%。过去一天，总交易量达到 --。

Neiro（NEIRO）市场信息

市值 $ 27.55M$ 27.55M $ 27.55M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 27.55M$ 27.55M $ 27.55M 流通量 420.69B 420.69B 420.69B 总供应量 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Neiro 的当前市值为 $ 27.55M, 它过去 24 小时的交易量为 --。NEIRO 的流通量为 420.69B，总供应量是 420690000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 27.55M。