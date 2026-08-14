NADS 今日价格

NADS (NADS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 5.18%。当前 NADS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 NADS。

NADS 目前市值在 $ 23,823 排名第 #-，流通供应量为 906.14M NADS。过去 24 小时内，NADS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，NADS 在过去一小时内波动了 -0.57%，过去7 天内波动了 -3.37%。过去一天，总交易量达到 --。

NADS（NADS）市场信息

市值 $ 23.82K$ 23.82K $ 23.82K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 23.82K$ 23.82K $ 23.82K 流通量 906.14M 906.14M 906.14M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

NADS 的当前市值为 $ 23.82K, 它过去 24 小时的交易量为 --。NADS 的流通量为 906.14M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 23.82K。