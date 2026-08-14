MVL 今日价格

MVL (MVL) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.98%。当前 MVL 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MVL。

MVL 目前市值在 $ 19,856,067 排名第 #-，流通供应量为 27.80B MVL。过去 24 小时内，MVL 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.06973，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MVL 在过去一小时内波动了 -0.97%，过去7 天内波动了 -7.38%。过去一天，总交易量达到 $ 86.30K。

MVL（MVL）市场信息

市值 $ 19.86M$ 19.86M $ 19.86M 成交量（24H） $ 86.30K$ 86.30K $ 86.30K 完全稀释市值 $ 21.43M$ 21.43M $ 21.43M 流通量 27.80B 27.80B 27.80B 总供应量 30,000,000,000.0 30,000,000,000.0 30,000,000,000.0

MVL 的当前市值为 $ 19.86M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 86.30K。MVL 的流通量为 27.80B，总供应量是 30000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 21.43M。