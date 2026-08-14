Mushu 今日价格

Mushu (MUSHU) 今日实时价格为 $ 0.00681386，过去 24 小时内变化了 8.42%。当前 MUSHU 兑 USD 的汇率为 $ 0.00681386 每 MUSHU。

Mushu 目前市值在 $ 1,088,249 排名第 #-，流通供应量为 159.70M MUSHU。过去 24 小时内，MUSHU 的交易价格在 $ 0.00662387（低点）和 $ 0.00774224（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.03407162，而历史最低价为 $ 0.00100961。

短期表现方面，MUSHU 在过去一小时内波动了 +0.88%，过去7 天内波动了 +19.08%。过去一天，总交易量达到 $ 107.57K。

Mushu（MUSHU）市场信息

市值 $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M 成交量（24H） $ 107.57K$ 107.57K $ 107.57K 完全稀释市值 $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M 流通量 159.70M 159.70M 159.70M 总供应量 159,704,499.192889 159,704,499.192889 159,704,499.192889

Mushu 的当前市值为 $ 1.09M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 107.57K。MUSHU 的流通量为 159.70M，总供应量是 159704499.192889，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.09M。