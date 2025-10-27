Mooncat（MOONCAT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00218806 $ 0.00218806 $ 0.00218806 24H最低价 $ 0.00238418 $ 0.00238418 $ 0.00238418 24H最高价 24H最低价 $ 0.00218806$ 0.00218806 $ 0.00218806 24H最高价 $ 0.00238418$ 0.00238418 $ 0.00238418 历史最高 $ 0.00888346$ 0.00888346 $ 0.00888346 最低价 $ 0.00156315$ 0.00156315 $ 0.00156315 涨跌幅（1H） -2.46% 涨跌幅（1D） +4.83% 漲跌幅（7D） -16.93% 漲跌幅（7D） -16.93%

Mooncat（MOONCAT）当前实时价格为 $0.00230147。过去 24 小时内，MOONCAT 的交易价格在 $ 0.00218806 至 $ 0.00238418 之间波动，市场活跃度显著。MOONCAT 的历史最高价为 $ 0.00888346，历史最低价为 $ 0.00156315。

从短期表现来看，MOONCAT 在过去 1 小时内的价格变动为 -2.46%，过去 24 小时内变动为 +4.83%，过去 7 天内累计变动为 -16.93%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Mooncat（MOONCAT）市场信息

市值 $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M 流通量 999.90M 999.90M 999.90M 总供应量 999,898,609.105031 999,898,609.105031 999,898,609.105031

Mooncat 的当前市值为 $ 2.30M, 它过去 24 小时的交易量为 --。MOONCAT 的流通量为 999.90M，总供应量是 999898609.105031，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.30M。