Moo（MOO）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +1.10% 涨跌幅（1D） +3.61% 漲跌幅（7D） -21.78% 漲跌幅（7D） -21.78%

Moo（MOO）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，MOO 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。MOO 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，MOO 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.10%，过去 24 小时内变动为 +3.61%，过去 7 天内累计变动为 -21.78%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Moo（MOO）市场信息

市值 $ 172.90K$ 172.90K $ 172.90K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 208.10K$ 208.10K $ 208.10K 流通量 348.95T 348.95T 348.95T 总供应量 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0

Moo 的当前市值为 $ 172.90K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MOO 的流通量为 348.95T，总供应量是 420000000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 208.10K。