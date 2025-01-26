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Moni 价格 (MONI)

USD

Moni (MONI) 实时价格图表

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今天 Moni (MONI) 的价格

今天 Moni (MONI) 的实时价格为 0.00021942 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。MONI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Moni 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 124.67 USD
- Moni 当天价格变化为 +1.27%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Moni (MONI) 价格表现 USD

今天内，Moni 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Moni 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000262224
在过去60天内，Moni 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000239547
在过去90天内，Moni 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000412525356530687

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+1.27%
30天$ -0.0000262224-11.95%
60天$ -0.0000239547-10.91%
90天$ -0.0000412525356530687-15.82%

Moni (MONI) 价格分析

Moni 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00020886
$ 0.00020886$ 0.00020886

$ 0.00021947
$ 0.00021947$ 0.00021947

$ 0.00948913
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+0.04%

+1.27%

-6.62%

Moni (MONI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 124.67
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什么是Moni (MONI)

Hi I'm Moni, a very tired bird

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Moni (MONI) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Moni (MONI) 的其他问题

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MONI 兑换为当地货币

1 MONI 兑换 AUD
A$0.0003466836
1 MONI 兑换 GBP
0.000175536
1 MONI 兑换 EUR
0.000208449
1 MONI 兑换 USD
$0.00021942
1 MONI 兑换 MYR
RM0.0009588654
1 MONI 兑换 TRY
0.0078201288
1 MONI 兑换 JPY
¥0.0342361026
1 MONI 兑换 RUB
0.0214395282
1 MONI 兑换 INR
0.0189096156
1 MONI 兑换 IDR
Rp3.5390317626
1 MONI 兑换 PHP
0.012781215
1 MONI 兑换 EGP
￡E.0.0110324376
1 MONI 兑换 BRL
R$0.0012967722
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C$0.0003137706
1 MONI 兑换 BDT
0.0267078024
1 MONI 兑换 NGN
0.3417751746
1 MONI 兑换 UAH
0.0091980864
1 MONI 兑换 VES
Bs0.01228752
1 MONI 兑换 PKR
Rs0.0610338672
1 MONI 兑换 KZT
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1 MONI 兑换 THB
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1 MONI 兑换 TWD
NT$0.0071838108
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Fr0.000197478
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HK$0.0017070876
1 MONI 兑换 MAD
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