Modulr（EMDR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 8.84 $ 8.84 $ 8.84 24H最低价 $ 9.98 $ 9.98 $ 9.98 24H最高价 24H最低价 $ 8.84$ 8.84 $ 8.84 24H最高价 $ 9.98$ 9.98 $ 9.98 历史最高 $ 80.59$ 80.59 $ 80.59 最低价 $ 3.24$ 3.24 $ 3.24 涨跌幅（1H） -0.82% 涨跌幅（1D） +0.53% 漲跌幅（7D） -24.19% 漲跌幅（7D） -24.19%

Modulr（EMDR）当前实时价格为 $9.15。过去 24 小时内，EMDR 的交易价格在 $ 8.84 至 $ 9.98 之间波动，市场活跃度显著。EMDR 的历史最高价为 $ 80.59，历史最低价为 $ 3.24。

从短期表现来看，EMDR 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.82%，过去 24 小时内变动为 +0.53%，过去 7 天内累计变动为 -24.19%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Modulr（EMDR）市场信息

市值 $ 6.50M$ 6.50M $ 6.50M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 9.15M$ 9.15M $ 9.15M 流通量 710.40K 710.40K 710.40K 总供应量 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Modulr 的当前市值为 $ 6.50M, 它过去 24 小时的交易量为 --。EMDR 的流通量为 710.40K，总供应量是 1000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 9.15M。