mindshare（MINDSHARE）价格信息 (USD)

mindshare（MINDSHARE）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，MINDSHARE 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。MINDSHARE 的历史最高价为 $ 0.00243364，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，MINDSHARE 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.16%，过去 24 小时内变动为 +6.52%，过去 7 天内累计变动为 +22.01%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

mindshare（MINDSHARE）市场信息

市值 $ 683.31K$ 683.31K $ 683.31K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 683.31K$ 683.31K $ 683.31K 流通量 999.96M 999.96M 999.96M 总供应量 999,956,658.764025 999,956,658.764025 999,956,658.764025

mindshare 的当前市值为 $ 683.31K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MINDSHARE 的流通量为 999.96M，总供应量是 999956658.764025，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 683.31K。