META 价格 (META)
今天 META (META) 的实时价格为 1,301.97 USD。目前其市值为 $ 27.19M USD。META 兑换 USD 的价格为实时更新。
META 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 80.08K USD
- META 当天价格变化为 +1.09%
- 其循环供应量为 20.89K USD
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今天内，META 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +14.02。
在过去30天内，META 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -593.8727839800。
在过去60天内，META 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -681.0648035010。
在过去90天内，META 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1,390.044650785085。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +14.02
|+1.09%
|30天
|$ -593.8727839800
|-45.61%
|60天
|$ -681.0648035010
|-52.31%
|90天
|$ -1,390.044650785085
|-51.63%
META 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.12%
+1.09%
-18.88%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Native token of the Meta-DAO
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|1 META 兑换 AUD
A$2,083.152
|1 META 兑换 GBP
￡1,041.576
|1 META 兑换 EUR
€1,249.8912
|1 META 兑换 USD
$1,301.97
|1 META 兑换 MYR
RM5,819.8059
|1 META 兑换 TRY
₺45,972.5607
|1 META 兑换 JPY
¥204,669.684
|1 META 兑换 RUB
₽145,156.6353
|1 META 兑换 INR
₹111,643.9275
|1 META 兑换 IDR
Rp20,999,513.1891
|1 META 兑换 PHP
₱75,423.1221
|1 META 兑换 EGP
￡E.66,087.9972
|1 META 兑换 BRL
R$8,046.1746
|1 META 兑换 CAD
C$1,874.8368
|1 META 兑换 BDT
৳155,585.415
|1 META 兑换 NGN
₦2,015,423.5206
|1 META 兑换 UAH
₴54,760.8582
|1 META 兑换 VES
Bs66,400.47
|1 META 兑换 PKR
Rs362,663.7435
|1 META 兑换 KZT
₸683,443.1121
|1 META 兑换 THB
฿44,631.5316
|1 META 兑换 TWD
NT$42,808.7736
|1 META 兑换 CHF
Fr1,171.773
|1 META 兑换 HKD
HK$10,116.3069
|1 META 兑换 MAD
.د.م13,149.897