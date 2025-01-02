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META 价格 (META)

USD

META (META) 实时价格图表

$1,302.02
$1,302.02$1,302.02
+1.00%(1D)

今天 META (META) 的价格

今天 META (META) 的实时价格为 1,301.97 USD。目前其市值为 $ 27.19M USD。META 兑换 USD 的价格为实时更新。
META 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 80.08K USD
- META 当天价格变化为 +1.09%
- 其循环供应量为 20.89K USD

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META (META) 价格表现 USD

今天内，META 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +14.02
在过去30天内，META 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -593.8727839800
在过去60天内，META 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -681.0648035010
在过去90天内，META 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1,390.044650785085

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +14.02+1.09%
30天$ -593.8727839800-45.61%
60天$ -681.0648035010-52.31%
90天$ -1,390.044650785085-51.63%

META (META) 价格分析

META 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1,279.97
$ 1,279.97$ 1,279.97

$ 1,316.65
$ 1,316.65$ 1,316.65

$ 5,086.64
$ 5,086.64$ 5,086.64

+0.12%

+1.09%

-18.88%

META (META) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 27.19M
$ 27.19M$ 27.19M

$ 80.08K
$ 80.08K$ 80.08K

20.89K
20.89K 20.89K

什么是META (META)

Native token of the Meta-DAO

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META (META) 资源

白皮书
官网

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META 兑换为当地货币

1 META 兑换 AUD
A$2,083.152
1 META 兑换 GBP
1,041.576
1 META 兑换 EUR
1,249.8912
1 META 兑换 USD
$1,301.97
1 META 兑换 MYR
RM5,819.8059
1 META 兑换 TRY
45,972.5607
1 META 兑换 JPY
¥204,669.684
1 META 兑换 RUB
145,156.6353
1 META 兑换 INR
111,643.9275
1 META 兑换 IDR
Rp20,999,513.1891
1 META 兑换 PHP
75,423.1221
1 META 兑换 EGP
￡E.66,087.9972
1 META 兑换 BRL
R$8,046.1746
1 META 兑换 CAD
C$1,874.8368
1 META 兑换 BDT
155,585.415
1 META 兑换 NGN
2,015,423.5206
1 META 兑换 UAH
54,760.8582
1 META 兑换 VES
Bs66,400.47
1 META 兑换 PKR
Rs362,663.7435
1 META 兑换 KZT
683,443.1121
1 META 兑换 THB
฿44,631.5316
1 META 兑换 TWD
NT$42,808.7736
1 META 兑换 CHF
Fr1,171.773
1 META 兑换 HKD
HK$10,116.3069
1 META 兑换 MAD
.د.م13,149.897