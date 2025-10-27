Memory（MEM）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.03619991 $ 0.03619991 $ 0.03619991 24H最低价 $ 0.03841638 $ 0.03841638 $ 0.03841638 24H最高价 24H最低价 $ 0.03619991$ 0.03619991 $ 0.03619991 24H最高价 $ 0.03841638$ 0.03841638 $ 0.03841638 历史最高 $ 0.120607$ 0.120607 $ 0.120607 最低价 $ 0.03607322$ 0.03607322 $ 0.03607322 涨跌幅（1H） +0.51% 涨跌幅（1D） +4.81% 漲跌幅（7D） -6.32% 漲跌幅（7D） -6.32%

Memory（MEM）当前实时价格为 $0.03837383。过去 24 小时内，MEM 的交易价格在 $ 0.03619991 至 $ 0.03841638 之间波动，市场活跃度显著。MEM 的历史最高价为 $ 0.120607，历史最低价为 $ 0.03607322。

从短期表现来看，MEM 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.51%，过去 24 小时内变动为 +4.81%，过去 7 天内累计变动为 -6.32%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Memory（MEM）市场信息

市值 $ 2.88M$ 2.88M $ 2.88M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 38.37M$ 38.37M $ 38.37M 流通量 75.07M 75.07M 75.07M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Memory 的当前市值为 $ 2.88M, 它过去 24 小时的交易量为 --。MEM 的流通量为 75.07M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 38.37M。