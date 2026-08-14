MemeFi 今日价格

MemeFi (MEMEFI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 21.93%。当前 MEMEFI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MEMEFI。

MemeFi 目前市值在 $ 479,538 排名第 #-，流通供应量为 10.00B MEMEFI。过去 24 小时内，MEMEFI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01376413，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MEMEFI 在过去一小时内波动了 -12.74%，过去7 天内波动了 -25.02%。过去一天，总交易量达到 --。

MemeFi（MEMEFI）市场信息

市值 $ 479.54K$ 479.54K $ 479.54K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 479.54K$ 479.54K $ 479.54K 流通量 10.00B 10.00B 10.00B 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

MemeFi 的当前市值为 $ 479.54K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MEMEFI 的流通量为 10.00B，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 479.54K。