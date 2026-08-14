Meme Man 今日价格

Meme Man (MM) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 MM 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MM。

Meme Man 目前市值在 $ 44,667 排名第 #-，流通供应量为 999.65M MM。过去 24 小时内，MM 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00386809，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MM 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -3.56%。过去一天，总交易量达到 --。

Meme Man（MM）市场信息

市值 $ 44.67K$ 44.67K $ 44.67K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 44.67K$ 44.67K $ 44.67K 流通量 999.65M 999.65M 999.65M 总供应量 999,653,463.050106 999,653,463.050106 999,653,463.050106

Meme Man 的当前市值为 $ 44.67K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MM 的流通量为 999.65M，总供应量是 999653463.050106，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 44.67K。