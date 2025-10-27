Mantis（SN123）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 3.17 $ 3.17 $ 3.17 24H最低价 $ 3.42 $ 3.42 $ 3.42 24H最高价 24H最低价 $ 3.17$ 3.17 $ 3.17 24H最高价 $ 3.42$ 3.42 $ 3.42 历史最高 $ 7.36$ 7.36 $ 7.36 最低价 $ 1.84$ 1.84 $ 1.84 涨跌幅（1H） -1.27% 涨跌幅（1D） -1.09% 漲跌幅（7D） -20.21% 漲跌幅（7D） -20.21%

Mantis（SN123）当前实时价格为 $3.26。过去 24 小时内，SN123 的交易价格在 $ 3.17 至 $ 3.42 之间波动，市场活跃度显著。SN123 的历史最高价为 $ 7.36，历史最低价为 $ 1.84。

从短期表现来看，SN123 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.27%，过去 24 小时内变动为 -1.09%，过去 7 天内累计变动为 -20.21%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Mantis（SN123）市场信息

市值 $ 5.30M$ 5.30M $ 5.30M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 5.30M$ 5.30M $ 5.30M 流通量 1.63M 1.63M 1.63M 总供应量 1,631,246.202023774 1,631,246.202023774 1,631,246.202023774

Mantis 的当前市值为 $ 5.30M, 它过去 24 小时的交易量为 --。SN123 的流通量为 1.63M，总供应量是 1631246.202023774，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.30M。