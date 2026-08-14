MagicCraft 今日价格

MagicCraft (MCRT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2,79%。当前 MCRT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MCRT。

MagicCraft 目前市值在 $ 307 666 排名第 #-，流通供应量为 5,04B MCRT。过去 24 小时内，MCRT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,083847，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MCRT 在过去一小时内波动了 +0,32%，过去7 天内波动了 -6,41%。过去一天，总交易量达到 --。

MagicCraft（MCRT）市场信息

市值 $ 307,67K$ 307,67K $ 307,67K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 439,67K$ 439,67K $ 439,67K 流通量 5,04B 5,04B 5,04B 总供应量 7 199 999 993,0 7 199 999 993,0 7 199 999 993,0

MagicCraft 的当前市值为 $ 307,67K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MCRT 的流通量为 5,04B，总供应量是 7199999993.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 439,67K。