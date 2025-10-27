Loud（LOUD）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00128232 $ 0.00128232 $ 0.00128232 24H最低价 $ 0.00168231 $ 0.00168231 $ 0.00168231 24H最高价 24H最低价 $ 0.00128232$ 0.00128232 $ 0.00128232 24H最高价 $ 0.00168231$ 0.00168231 $ 0.00168231 历史最高 $ 0.01678074$ 0.01678074 $ 0.01678074 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -0.38% 涨跌幅（1D） -13.81% 漲跌幅（7D） -27.00% 漲跌幅（7D） -27.00%

Loud（LOUD）当前实时价格为 $0.00144452。过去 24 小时内，LOUD 的交易价格在 $ 0.00128232 至 $ 0.00168231 之间波动，市场活跃度显著。LOUD 的历史最高价为 $ 0.01678074，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，LOUD 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.38%，过去 24 小时内变动为 -13.81%，过去 7 天内累计变动为 -27.00%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Loud（LOUD）市场信息

市值 $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M 流通量 999.90M 999.90M 999.90M 总供应量 999,903,715.111815 999,903,715.111815 999,903,715.111815

Loud 的当前市值为 $ 1.44M, 它过去 24 小时的交易量为 --。LOUD 的流通量为 999.90M，总供应量是 999903715.111815，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.44M。