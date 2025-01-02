LootBot 价格 (LOOT)
今天 LootBot (LOOT) 的实时价格为 0.11678 USD。目前其市值为 $ 786.55K USD。LOOT 兑换 USD 的价格为实时更新。
LootBot 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 188.93K USD
- LootBot 当天价格变化为 +3.35%
- 其循环供应量为 6.74M USD
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今天内，LootBot 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00378678。
在过去30天内，LootBot 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0127723920。
在过去60天内，LootBot 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0313728302。
在过去90天内，LootBot 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01970067054242399。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00378678
|+3.35%
|30天
|$ -0.0127723920
|-10.93%
|60天
|$ +0.0313728302
|+26.86%
|90天
|$ +0.01970067054242399
|+20.29%
LootBot 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.23%
+3.35%
-3.79%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 LOOT 兑换 AUD
A$0.186848
|1 LOOT 兑换 GBP
￡0.093424
|1 LOOT 兑换 EUR
€0.1121088
|1 LOOT 兑换 USD
$0.11678
|1 LOOT 兑换 MYR
RM0.5220066
|1 LOOT 兑换 TRY
₺4.1235018
|1 LOOT 兑换 JPY
¥18.3554804
|1 LOOT 兑换 RUB
₽13.0198022
|1 LOOT 兑换 INR
₹10.0103816
|1 LOOT 兑换 IDR
Rp1,883.5481234
|1 LOOT 兑换 PHP
₱6.7662332
|1 LOOT 兑换 EGP
￡E.5.9289206
|1 LOOT 兑换 BRL
R$0.7217004
|1 LOOT 兑换 CAD
C$0.1681632
|1 LOOT 兑换 BDT
৳13.95521
|1 LOOT 兑换 NGN
₦180.7731044
|1 LOOT 兑换 UAH
₴4.9117668
|1 LOOT 兑换 VES
Bs6.07256
|1 LOOT 兑换 PKR
Rs32.529069
|1 LOOT 兑换 KZT
₸61.3013254
|1 LOOT 兑换 THB
฿4.0020506
|1 LOOT 兑换 TWD
NT$3.8397264
|1 LOOT 兑换 CHF
Fr0.105102
|1 LOOT 兑换 HKD
HK$0.9073806
|1 LOOT 兑换 MAD
.د.م1.179478