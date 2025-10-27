Liquid Agent（LIQUID）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00829206 $ 0.00829206 $ 0.00829206 24H最低价 $ 0.00981337 $ 0.00981337 $ 0.00981337 24H最高价 24H最低价 $ 0.00829206$ 0.00829206 $ 0.00829206 24H最高价 $ 0.00981337$ 0.00981337 $ 0.00981337 历史最高 $ 0.145824$ 0.145824 $ 0.145824 最低价 $ 0.00742136$ 0.00742136 $ 0.00742136 涨跌幅（1H） +0.61% 涨跌幅（1D） +17.55% 漲跌幅（7D） +8.48% 漲跌幅（7D） +8.48%

Liquid Agent（LIQUID）当前实时价格为 $0.00981317。过去 24 小时内，LIQUID 的交易价格在 $ 0.00829206 至 $ 0.00981337 之间波动，市场活跃度显著。LIQUID 的历史最高价为 $ 0.145824，历史最低价为 $ 0.00742136。

从短期表现来看，LIQUID 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.61%，过去 24 小时内变动为 +17.55%，过去 7 天内累计变动为 +8.48%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Liquid Agent（LIQUID）市场信息

市值 $ 453.73K$ 453.73K $ 453.73K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 981.32K$ 981.32K $ 981.32K 流通量 46.24M 46.24M 46.24M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Liquid Agent 的当前市值为 $ 453.73K, 它过去 24 小时的交易量为 --。LIQUID 的流通量为 46.24M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 981.32K。