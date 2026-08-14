KRYLL 今日价格

KRYLL (KRL) 今日实时价格为 $ 0.121787，过去 24 小时内变化了 0.49%。当前 KRL 兑 USD 的汇率为 $ 0.121787 每 KRL。

KRYLL 目前市值在 $ 4,901,171 排名第 #-，流通供应量为 40.25M KRL。过去 24 小时内，KRL 的交易价格在 $ 0.121044（低点）和 $ 0.122453（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 4.75，而历史最低价为 $ 0.00474521。

短期表现方面，KRL 在过去一小时内波动了 -0.01%，过去7 天内波动了 -1.03%。过去一天，总交易量达到 $ 12.23K。

KRYLL（KRL）市场信息

市值 $ 4.90M$ 4.90M $ 4.90M 成交量（24H） $ 12.23K$ 12.23K $ 12.23K 完全稀释市值 $ 6.02M$ 6.02M $ 6.02M 流通量 40.25M 40.25M 40.25M 总供应量 49,417,348.0 49,417,348.0 49,417,348.0

KRYLL 的当前市值为 $ 4.90M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 12.23K。KRL 的流通量为 40.25M，总供应量是 49417348.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.02M。