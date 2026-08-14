KingdomStarter 今日价格

KingdomStarter (KDG) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.90%。当前 KDG 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 KDG。

KingdomStarter 目前市值在 $ 15,169.95 排名第 #-，流通供应量为 701.10M KDG。过去 24 小时内，KDG 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.193677，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，KDG 在过去一小时内波动了 -0.07%，过去7 天内波动了 -1.56%。过去一天，总交易量达到 --。

KingdomStarter（KDG）市场信息

市值 $ 15.17K$ 15.17K $ 15.17K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 16.79K$ 16.79K $ 16.79K 流通量 701.10M 701.10M 701.10M 总供应量 951,000,965.0 951,000,965.0 951,000,965.0

KingdomStarter 的当前市值为 $ 15.17K, 它过去 24 小时的交易量为 --。KDG 的流通量为 701.10M，总供应量是 951000965.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 16.79K。