KEY（KEY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.052526 $ 0.052526 $ 0.052526 24H最低价 $ 0.061528 $ 0.061528 $ 0.061528 24H最高价 24H最低价 $ 0.052526$ 0.052526 $ 0.052526 24H最高价 $ 0.061528$ 0.061528 $ 0.061528 历史最高 $ 0.226519$ 0.226519 $ 0.226519 最低价 $ 0.03889746$ 0.03889746 $ 0.03889746 涨跌幅（1H） +0.77% 涨跌幅（1D） +16.50% 漲跌幅（7D） +42.99% 漲跌幅（7D） +42.99%

KEY（KEY）当前实时价格为 $0.061567。过去 24 小时内，KEY 的交易价格在 $ 0.052526 至 $ 0.061528 之间波动，市场活跃度显著。KEY 的历史最高价为 $ 0.226519，历史最低价为 $ 0.03889746。

从短期表现来看，KEY 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.77%，过去 24 小时内变动为 +16.50%，过去 7 天内累计变动为 +42.99%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

KEY（KEY）市场信息

市值 $ 5.97M$ 5.97M $ 5.97M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 5.97M$ 5.97M $ 5.97M 流通量 97.00M 97.00M 97.00M 总供应量 97,000,000.0 97,000,000.0 97,000,000.0

KEY 的当前市值为 $ 5.97M, 它过去 24 小时的交易量为 --。KEY 的流通量为 97.00M，总供应量是 97000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.97M。