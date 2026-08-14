Kasta 今日价格

Kasta (KASTA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 KASTA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 KASTA。

Kasta 目前市值在 $ 170,790 排名第 #-，流通供应量为 765.44M KASTA。过去 24 小时内，KASTA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.13，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，KASTA 在过去一小时内波动了 -7.53%，过去7 天内波动了 -9.52%。过去一天，总交易量达到 $ 219.23。

Kasta（KASTA）市场信息

市值 $ 170.79K$ 170.79K $ 170.79K 成交量（24H） $ 219.23$ 219.23 $ 219.23 完全稀释市值 $ 334.58K$ 334.58K $ 334.58K 流通量 765.44M 765.44M 765.44M 总供应量 1,499,516,764.0 1,499,516,764.0 1,499,516,764.0

Kasta 的当前市值为 $ 170.79K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 219.23。KASTA 的流通量为 765.44M，总供应量是 1499516764.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 334.58K。