JOCX 今日价格

JOCX (JOCX) 今日实时价格为 $ 0.02246225，过去 24 小时内变化了 3.08%。当前 JOCX 兑 USD 的汇率为 $ 0.02246225 每 JOCX。

JOCX 目前市值在 $ 108,307 排名第 #-，流通供应量为 4.82M JOCX。过去 24 小时内，JOCX 的交易价格在 $ 0.02245646（低点）和 $ 0.02319353（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.127331，而历史最低价为 $ 0.01524857。

短期表现方面，JOCX 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 -46.97%。过去一天，总交易量达到 $ 110.63。

JOCX（JOCX）市场信息

市值 $ 108.31K$ 108.31K $ 108.31K 成交量（24H） $ 110.63$ 110.63 $ 110.63 完全稀释市值 $ 108.31K$ 108.31K $ 108.31K 流通量 4.82M 4.82M 4.82M 总供应量 4,822,438.697671155 4,822,438.697671155 4,822,438.697671155

JOCX 的当前市值为 $ 108.31K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 110.63。JOCX 的流通量为 4.82M，总供应量是 4822438.697671155，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 108.31K。