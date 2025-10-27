Jeeteroo（JEET）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00043984 $ 0.00043984 $ 0.00043984 24H最低价 $ 0.00048405 $ 0.00048405 $ 0.00048405 24H最高价 24H最低价 $ 0.00043984$ 0.00043984 $ 0.00043984 24H最高价 $ 0.00048405$ 0.00048405 $ 0.00048405 历史最高 $ 0.00139124$ 0.00139124 $ 0.00139124 最低价 $ 0.00036414$ 0.00036414 $ 0.00036414 涨跌幅（1H） +0.75% 涨跌幅（1D） +7.31% 漲跌幅（7D） +16.20% 漲跌幅（7D） +16.20%

Jeeteroo（JEET）当前实时价格为 $0.00047723。过去 24 小时内，JEET 的交易价格在 $ 0.00043984 至 $ 0.00048405 之间波动，市场活跃度显著。JEET 的历史最高价为 $ 0.00139124，历史最低价为 $ 0.00036414。

从短期表现来看，JEET 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.75%，过去 24 小时内变动为 +7.31%，过去 7 天内累计变动为 +16.20%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Jeeteroo（JEET）市场信息

市值 $ 146.74K$ 146.74K $ 146.74K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 476.94K$ 476.94K $ 476.94K 流通量 307.49M 307.49M 307.49M 总供应量 999,390,795.0 999,390,795.0 999,390,795.0

Jeeteroo 的当前市值为 $ 146.74K, 它过去 24 小时的交易量为 --。JEET 的流通量为 307.49M，总供应量是 999390795.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 476.94K。