IVPAY 今日价格

IVPAY (IVPAY) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 39.19%。当前 IVPAY 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 IVPAY。

IVPAY 目前市值在 $ 57,966 排名第 #-，流通供应量为 297.10M IVPAY。过去 24 小时内，IVPAY 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.094142，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，IVPAY 在过去一小时内波动了 +0.27%，过去7 天内波动了 -72.65%。过去一天，总交易量达到 --。

IVPAY（IVPAY）市场信息

市值 $ 57.97K$ 57.97K $ 57.97K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 60.14K$ 60.14K $ 60.14K 流通量 297.10M 297.10M 297.10M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

IVPAY 的当前市值为 $ 57.97K, 它过去 24 小时的交易量为 --。IVPAY 的流通量为 297.10M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 60.14K。