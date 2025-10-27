Itty Bitty（ITTY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00008628 $ 0.0000946 24H最低价 $ 0.00008628 24H最高价 $ 0.0000946 历史最高 $ 0.00045914 最低价 $ 0.00005505 涨跌幅（1H） +0.71% 涨跌幅（1D） -3.90% 漲跌幅（7D） -24.80%

Itty Bitty（ITTY）当前实时价格为 $0.000087。过去 24 小时内，ITTY 的交易价格在 $ 0.00008628 至 $ 0.0000946 之间波动，市场活跃度显著。ITTY 的历史最高价为 $ 0.00045914，历史最低价为 $ 0.00005505。

从短期表现来看，ITTY 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.71%，过去 24 小时内变动为 -3.90%，过去 7 天内累计变动为 -24.80%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Itty Bitty（ITTY）市场信息

市值 $ 86.57K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 86.57K 流通量 999.87M 总供应量 999,874,150.473189

Itty Bitty 的当前市值为 $ 86.57K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ITTY 的流通量为 999.87M，总供应量是 999874150.473189，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 86.57K。