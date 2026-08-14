IRVUS TOKEN 今日价格

IRVUS TOKEN (IRVUS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.02%。当前 IRVUS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 IRVUS。

IRVUS TOKEN 目前市值在 $ 21,592 排名第 #-，流通供应量为 928.83M IRVUS。过去 24 小时内，IRVUS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，IRVUS 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -3.68%。过去一天，总交易量达到 --。

IRVUS TOKEN（IRVUS）市场信息

市值 $ 21.59K$ 21.59K $ 21.59K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 21.59K$ 21.59K $ 21.59K 流通量 928.83M 928.83M 928.83M 总供应量 928,829,647.2532263 928,829,647.2532263 928,829,647.2532263

IRVUS TOKEN 的当前市值为 $ 21.59K, 它过去 24 小时的交易量为 --。IRVUS 的流通量为 928.83M，总供应量是 928829647.2532263，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 21.59K。