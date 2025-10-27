IPPY（IPPY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00080043 $ 0.00080043 $ 0.00080043 24H最低价 $ 0.00087955 $ 0.00087955 $ 0.00087955 24H最高价 24H最低价 $ 0.00080043$ 0.00080043 $ 0.00080043 24H最高价 $ 0.00087955$ 0.00087955 $ 0.00087955 历史最高 $ 0.00602956$ 0.00602956 $ 0.00602956 最低价 $ 0.00010939$ 0.00010939 $ 0.00010939 涨跌幅（1H） -0.60% 涨跌幅（1D） -4.29% 漲跌幅（7D） +33.29% 漲跌幅（7D） +33.29%

IPPY（IPPY）当前实时价格为 $0.00082058。过去 24 小时内，IPPY 的交易价格在 $ 0.00080043 至 $ 0.00087955 之间波动，市场活跃度显著。IPPY 的历史最高价为 $ 0.00602956，历史最低价为 $ 0.00010939。

从短期表现来看，IPPY 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.60%，过去 24 小时内变动为 -4.29%，过去 7 天内累计变动为 +33.29%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

IPPY（IPPY）市场信息

市值 $ 819.27K$ 819.27K $ 819.27K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 819.27K$ 819.27K $ 819.27K 流通量 991.91M 991.91M 991.91M 总供应量 991,905,846.8204305 991,905,846.8204305 991,905,846.8204305

IPPY 的当前市值为 $ 819.27K, 它过去 24 小时的交易量为 --。IPPY 的流通量为 991.91M，总供应量是 991905846.8204305，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 819.27K。