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Ionic Protocol 价格 (ION)

USD

Ionic Protocol (ION) 实时价格图表

$0.01299896
$0.01299896$0.01299896
-11.60%(1D)

今天 Ionic Protocol (ION) 的价格

今天 Ionic Protocol (ION) 的实时价格为 0.01299896 USD。目前其市值为 $ 3.92M USD。ION 兑换 USD 的价格为实时更新。
Ionic Protocol 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 206.20K USD
- Ionic Protocol 当天价格变化为 -11.68%
- 其循环供应量为 301.58M USD

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Ionic Protocol (ION) 价格表现 USD

今天内，Ionic Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00172052671425799
在过去30天内，Ionic Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0085063517
在过去60天内，Ionic Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0092511687
在过去90天内，Ionic Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.01835044837976233

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00172052671425799-11.68%
30天$ -0.0085063517-65.43%
60天$ -0.0092511687-71.16%
90天$ -0.01835044837976233-58.53%

Ionic Protocol (ION) 价格分析

Ionic Protocol 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01296415
$ 0.01296415$ 0.01296415

$ 0.01495437
$ 0.01495437$ 0.01495437

$ 0.069396
$ 0.069396$ 0.069396

-0.91%

-11.68%

-15.96%

Ionic Protocol (ION) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 3.92M
$ 3.92M$ 3.92M

$ 206.20K
$ 206.20K$ 206.20K

301.58M
301.58M 301.58M

什么是Ionic Protocol (ION)

Governance Token

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Ionic Protocol (ION) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Ionic Protocol (ION) 的其他问题

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ION 兑换为当地货币

1 ION 兑换 AUD
A$0.020798336
1 ION 兑换 GBP
0.010399168
1 ION 兑换 EUR
0.0124790016
1 ION 兑换 USD
$0.01299896
1 ION 兑换 MYR
RM0.0581053512
1 ION 兑换 TRY
0.4589932776
1 ION 兑换 JPY
¥2.04408646
1 ION 兑换 RUB
1.44938404
1 ION 兑换 INR
1.1145308304
1 ION 兑换 IDR
Rp209.6606158088
1 ION 兑换 PHP
0.7528997632
1 ION 兑换 EGP
￡E.0.6598272096
1 ION 兑换 BRL
R$0.082543396
1 ION 兑换 CAD
C$0.0187185024
1 ION 兑换 BDT
1.55337572
1 ION 兑换 NGN
20.1221301008
1 ION 兑换 UAH
0.5467362576
1 ION 兑换 VES
Bs0.66294696
1 ION 兑换 PKR
Rs3.620860308
1 ION 兑换 KZT
6.8235440728
1 ION 兑换 THB
฿0.4457343384
1 ION 兑换 TWD
NT$0.4275357944
1 ION 兑换 CHF
Fr0.011699064
1 ION 兑换 HKD
HK$0.1010019192
1 ION 兑换 MAD
.د.م0.131289496