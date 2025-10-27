Invariant（INVT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00103788 $ 0.00103788 $ 0.00103788 24H最低价 $ 0.00108228 $ 0.00108228 $ 0.00108228 24H最高价 24H最低价 $ 0.00103788$ 0.00103788 $ 0.00103788 24H最高价 $ 0.00108228$ 0.00108228 $ 0.00108228 历史最高 $ 0.00238396$ 0.00238396 $ 0.00238396 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.57% 涨跌幅（1D） -1.04% 漲跌幅（7D） -2.62% 漲跌幅（7D） -2.62%

Invariant（INVT）当前实时价格为 $0.0010474。过去 24 小时内，INVT 的交易价格在 $ 0.00103788 至 $ 0.00108228 之间波动，市场活跃度显著。INVT 的历史最高价为 $ 0.00238396，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，INVT 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.57%，过去 24 小时内变动为 -1.04%，过去 7 天内累计变动为 -2.62%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Invariant（INVT）市场信息

市值 $ 42.28K$ 42.28K $ 42.28K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 192.37K$ 192.37K $ 192.37K 流通量 39.56M 39.56M 39.56M 总供应量 180,000,000.0 180,000,000.0 180,000,000.0

Invariant 的当前市值为 $ 42.28K, 它过去 24 小时的交易量为 --。INVT 的流通量为 39.56M，总供应量是 180000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 192.37K。