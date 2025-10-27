Invariant（INVT）价格预测（USD）

获取 Invariant 在 2026、2027、2028、2030 年及更多的价格预测。预测 INVT 在未来五年或更长时间内的增长幅度。根据市场趋势和情绪即时预测未来价格情景。




*免责声明：所有价格预测均基于用户反馈生成。

Invariant价格预测
--
----
0.00%
USD
实际
预测
Invariant 在 2025-2050 年的价格预测（USD）

Invariant（INVT）2025 年价格预测（今年）

根据您的预测，Invariant 可能实现 0.00% 的增长。2025 年的交易价格可能达到 $ 0.001079

Invariant（INVT）2026 年价格预测（明年）

根据您的预测，Invariant 可能实现 5.00% 的增长。2026 年的交易价格可能达到 $ 0.001133

Invariant（INVT）2027 年价格预测（2 年后）

根据价格预测模型，INVT 在 2027 年的预测价格为 $ 0.001190，预计增长率为 10.25%

Invariant（INVT）2028 年价格预测（3 年后）

根据价格预测模型，INVT 在 2028 年的预测价格为 $ 0.001249，预计增长率为 15.76%

Invariant（INVT）2029 年价格预测（4 年后）

根据上述价格预测模型，INVT 在 2029 年的目标价格为 $ 0.001312，预计增长率为 21.55%

Invariant（INVT）2030 年价格预测（5 年后）

根据上述价格预测模型，INVT 在 2030 年的目标价格为 $ 0.001377，预计增长率为 27.63%

Invariant（INVT）2040 年价格预测（15 年后）

在 2040 年，Invariant 的价格可能实现 107.89% 的增长。交易价格可能达到 $ 0.002244

Invariant（INVT）2050 年价格预测（25 年后）

在 2050 年，Invariant 的价格可能实现 238.64% 的增长。交易价格可能达到 $ 0.003656

年份
价格
增长
  • 2025
    $ 0.001079
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001133
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001190
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001249
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001312
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001377
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001446
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001519
    40.71%
年份
价格
增长
  • 2033
    $ 0.001595
    47.75%
  • 2034
    $ 0.001674
    55.13%
  • 2035
    $ 0.001758
    62.89%
  • 2036
    $ 0.001846
    71.03%
  • 2037
    $ 0.001938
    79.59%
  • 2038
    $ 0.002035
    88.56%
  • 2039
    $ 0.002137
    97.99%
  • 2040
    $ 0.002244
    107.89%
显示更多

今天、明天、本周和 30 天的短期Invariant价格预测

日期
价格预测
增长
  • October 27, 2025（今日）
    $ 0.001079
    0.00%
  • October 28, 2025（明天）
    $ 0.001079
    0.01%
  • November 3, 2025（本周）
    $ 0.001080
    0.10%
  • November 26, 2025（30天）
    $ 0.001084
    0.41%
Invariant(INVT)今日价格预测

INVT 在October 27, 2025（今日）的预测价格为$0.001079。该预测反映了所提供的增长百分比的计算结果，为用户提供了今天潜在价格变动的快照。

Invariant(INVT）明天价格预测

对于October 28, 2025（明天），使用5%年度增长输入对INVT的价格预测为 $0.001079。这些结果根据所选参数提供了代币价值的估计前景。

本周Invariant(INVT）价格预测

截至November 3, 2025（本周），使用5%年增长率对INVT的价格预测为 $0.001080。该每周预测是根据相同的增长百分比计算的，以提供未来几天潜在价格趋势的想法。

Invariant(INVT)30天价格预测

展望未来 30 天，INVT 的预计价格为 $0.001084。该预测是使用5%年度增长输入来估计一个月后代币的价值可能达到的水平而得出的。

当前Invariant 价格统计

--
----

--

$ 42.72K
$ 42.72K$ 42.72K

39.56M
39.56M 39.56M

--
----

--

最新的 INVT 价格为 --。24 小时价格变动为 0.00%，24 小时交易量为 --
此外，INVT 的流通供应量为 39.56M，总市值为 $ 42.72K

Invariant 历史价格

根据 Invariant 实时价格页面收集的最新数据，Invariant 的当前价格为 0.001079USD。Invariant（INVT）的流通供应量为 39.56M INVT ，其市值为 $42,717

时间段
涨跌幅(%)
涨跌幅(USD)
最高价
最低价
  • 24小时
    3.94%
    $ 0
    $ 0.001082
    $ 0.001037
  • 7天
    1.14%
    $ 0.000012
    $ 0.002195
    $ 0.001038
  • 30天
    0.00%
    $ 0
    $ 0.002195
    $ 0.001038
24 小时表现

在过去 24 小时内，Invariant 的价格变动为 $0，反映价值变化为 3.94%

7 天表现

在过去 7 天里，Invariant 的交易价格最高为 $0.002195，最低为 $0.001038。它见证了 1.14% 的价格变化。这一最近的趋势展示了 INVT 在市场上进一步发展的潜力。

30 天表现

在过去的一个月中，Invariant 经历了 0.00% 的变化，反映了其价值约 $0。这表明 INVT 可能会在不久的将来见证进一步的价格变化。

Invariant(INVT）价格预测模块如何工作？

Invariant 价格预测模块是一个用户友好的工具，旨在帮助您根据自己的增长假设估计 INVT 的潜在未来价格。无论您是经验丰富的交易员还是好奇的投资者，此模块都提供了一种简单且互动的方式来预测代币的未来价值。

1. 输入您的增长预测

首先输入您期望的增长百分比，可以是正数或负数，具体取决于您的市场前景。这可以反映您对未来一年、五年甚至几十年的 Invariant 的期望。

2. 计算未来价格

输入增长率后，单击“计算”按钮。该模块将立即计算 INVT 的预计未来价格，让您清楚地了解您的预测如何影响代币的价值。

3. 探索不同的场景

您可以尝试不同的增长率，看看不同的市场条件如何影响 Invariant 的价格。这种灵活性使您可以分析乐观和保守的预测，从而帮助您做出更明智的决策。

4. 用户情绪和社区洞察

该模块还集成了用户情绪数据，可让您将自己的预测与其他用户的预测进行比较。这种集体输入提供了宝贵的洞察，可以了解社区如何看待 INVT 的未来。

价格预测技术指标

为了提高预测的准确性，该模块利用了各种技术指标和市场数据。这些包括：

指数移动平均线 (EMA)： 通过平滑波动和提供对潜在趋势逆转的洞察，帮助跟踪代币的价格趋势。

布林带： 衡量市场波动性并识别潜在的超买或超卖情况。

相对强弱指数 (RSI)： 评估 INVT 的动量，以确定其处于看涨还是看跌阶段。

移动平均收敛散度 (MACD)： 评估价格变动的强度和方向，以确定潜在的进入和退出点。通过将这些指标与实时市场数据相结合，该模块提供动态价格预测，帮助您更深入地了解 Invariant 的未来潜力。

为什么 INVT 价格预测很重要？

INVT 价格预测至关重要，原因有几个，投资者参与其中的目的也各不相同：

投资策略制定： 预测有助于投资者制定策略。通过估计未来价格，他们可以决定何时购买、出售或持有加密货币。

风险评估： 了解潜在的价格变动可让投资者衡量与特定加密资产相关的风险。这对于管理和减轻潜在损失至关重要。

市场分析： 预测通常涉及分析市场趋势、新闻和历史数据。这种综合分析有助于投资者了解市场动态和影响价格变化的因素。

投资组合多元化： 通过预测哪些加密货币可能表现良好，投资者可以相应地分散投资组合，将风险分散到各种资产中。

长期规划： 寻求长期收益的投资者依靠预测来识别具有未来增长潜力的加密货币。

心理准备： 了解可能的价格情景可以让投资者在情感上和财务上做好应对市场波动的准备。

社区参与： 加密货币价格预测通常会引发投资者社区内的讨论，从而对市场趋势有更广泛的了解和集体智慧。

常见问题解答(FAQ)：

现在投资 INVT 值得吗？
根据您的预测，INVT 将在 undefined 达到 --，是值得考虑的代币之一。
INVT 下个月的价格预测是多少？
根据 Invariant（INVT）价格预测工具的预测，INVT 的价格将在 undefined 达到 --
2026 年 1 枚 INVT 的价格会是多少？
目前 1 枚 Invariant（INVT）的价格为 --。根据上述预测模型，INVT 将上涨 0.00%，在 2026 年达到 --
2027 年 INVT 的预测价格是多少？
预计 Invariant（INVT）每年将增长 0.00%，到 2027 年，1 枚 INVT 的价格将达到 --
2028 年 INVT 的预估目标价格是多少？
根据您的价格预测输入，Invariant（INVT）将实现 0.00% 的增长，2028 年的预估目标价格为 --
2029 年 INVT 的预估目标价格是多少？
根据您的价格预测输入，Invariant（INVT）将实现 0.00% 的增长，2029 年的预估目标价格为 --
2030 年 1 枚 INVT 的价格会是多少？
目前 1 枚 Invariant（INVT）的价格为 --。根据上述预测模型，INVT 将上涨 0.00%，在 2030 年达到 --
2040 年 INVT 的价格预测是多少？
预计 Invariant（INVT）每年将增长 0.00%，到 2040 年，1 枚 INVT 的价格将达到 --
免责声明

我们的币种预测页面上发布的内容基于 MEXC 用户和/或其他第三方来源向我们提供的信息和反馈。它按“原样”提供给您，仅供参考和说明之用，不作任何形式的陈述或保证。值得注意的是，所提供的价格预测可能不准确，不应被视为准确。未来价格可能与目前的预测存在显着差异，不应依赖这些价格做出投资决策。

此外，此内容不应被视为财务建议，也无意推荐购买任何特定产品或服务。对于您因引用、使用和/或依赖我们的加密货币价格预测页面上发布的任何内容而可能遭受的任何损失，MEXC 不承担任何责任。用户须充分认识到数字资产价格面临较高的市场风险和价格波动。您的投资价值可能会减少或增加，并且不能保证收回最初投资的金额。最终，您对自己的投资决定承担全部责任，MEXC 不对您可能遭受的任何损失承担责任。请记住，过去的表现并不能可靠地预测未来的表现。您应该只投资您熟悉并了解相关风险的产品。请仔细考虑您的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在做出任何投资决定之前咨询独立财务顾问。