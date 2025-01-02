Infinity Rocket 价格 (IRT)
今天 Infinity Rocket (IRT) 的实时价格为 0.00430572 USD。目前其市值为 $ 397.35K USD。IRT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Infinity Rocket 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 177.14K USD
- Infinity Rocket 当天价格变化为 -3.97%
- 其循环供应量为 92.10M USD
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今天内，Infinity Rocket 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000178370221243461。
在过去30天内，Infinity Rocket 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0003973658。
在过去60天内，Infinity Rocket 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001217756。
在过去90天内，Infinity Rocket 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000626146438052801。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000178370221243461
|-3.97%
|30天
|$ -0.0003973658
|-9.22%
|60天
|$ -0.0001217756
|-2.82%
|90天
|$ -0.000626146438052801
|-12.69%
Infinity Rocket 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.06%
-3.97%
-4.89%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 IRT 兑换 AUD
A$0.006889152
|1 IRT 兑换 GBP
￡0.003444576
|1 IRT 兑换 EUR
€0.0041765484
|1 IRT 兑换 USD
$0.00430572
|1 IRT 兑换 MYR
RM0.0192465684
|1 IRT 兑换 TRY
₺0.1520349732
|1 IRT 兑换 JPY
¥0.6760410972
|1 IRT 兑换 RUB
₽0.48008778
|1 IRT 兑换 INR
₹0.36921549
|1 IRT 兑换 IDR
Rp69.4470870516
|1 IRT 兑换 PHP
₱0.2496887028
|1 IRT 兑换 EGP
￡E.0.2186014044
|1 IRT 兑换 BRL
R$0.026695464
|1 IRT 兑换 CAD
C$0.0062002368
|1 IRT 兑换 BDT
৳0.51453354
|1 IRT 兑换 NGN
₦6.6548777748
|1 IRT 兑换 UAH
₴0.1813138692
|1 IRT 兑换 VES
Bs0.21959172
|1 IRT 兑换 PKR
Rs1.200004164
|1 IRT 兑换 KZT
₸2.2602015996
|1 IRT 兑换 THB
฿0.1476000816
|1 IRT 兑换 TWD
NT$0.1415720736
|1 IRT 兑换 CHF
Fr0.003875148
|1 IRT 兑换 HKD
HK$0.0334554444
|1 IRT 兑换 MAD
.د.م0.0435308292