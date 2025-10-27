Identified Flying Objects（IFO）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00001031 $ 0.00001031 $ 0.00001031 24H最低价 $ 0.00001196 $ 0.00001196 $ 0.00001196 24H最高价 24H最低价 $ 0.00001031$ 0.00001031 $ 0.00001031 24H最高价 $ 0.00001196$ 0.00001196 $ 0.00001196 历史最高 $ 0.00032977$ 0.00032977 $ 0.00032977 最低价 $ 0.00001013$ 0.00001013 $ 0.00001013 涨跌幅（1H） +0.12% 涨跌幅（1D） +15.23% 漲跌幅（7D） -1.85% 漲跌幅（7D） -1.85%

Identified Flying Objects（IFO）当前实时价格为 $0.00001197。过去 24 小时内，IFO 的交易价格在 $ 0.00001031 至 $ 0.00001196 之间波动，市场活跃度显著。IFO 的历史最高价为 $ 0.00032977，历史最低价为 $ 0.00001013。

从短期表现来看，IFO 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.12%，过去 24 小时内变动为 +15.23%，过去 7 天内累计变动为 -1.85%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Identified Flying Objects（IFO）市场信息

市值 $ 11.97K$ 11.97K $ 11.97K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 11.97K$ 11.97K $ 11.97K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Identified Flying Objects 的当前市值为 $ 11.97K, 它过去 24 小时的交易量为 --。IFO 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.97K。